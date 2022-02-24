Maliye Bakanlığı, 300 milyon TL'ye kadar borçlanacak

UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti bugün ilk Bakanlar Kurulu toplantısını Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında gerçekleştirdi.

Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre, Bakanlar Kurulu tarafından devletin mali yükümlüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak üzere 2022 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde ihtiyaç duyulan 300 milyon Türk Lirası’na kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.

SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN BORÇLU CARİ HESABI 10 MİLYON ARTIRILDI

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin, Kıbrıs Kapital Bank LTD. bünyesindeki 30 milyon TL limitli borçlu cari hesabının 10 milyon TL artırılarak, 40 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

Oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ödenmesine, borç senedinin ise yine Dairenin müdürü tarafından imzalanmasına ayrıca söz konusu borca devlet kefalet senedi verilmesi uygun görüldü.