Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı salata!
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı...
En besleyici 20 besin!
En besleyici 20 besin!
Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor!
'Yok Artık' dedirtiyor...
Sakın çöpe atmayın
Öyle bir faydası var ki...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş Dönmesinin Nedeni...

Maliye Bakanlığı açıkladı

“Kamu maaşları ve belediyelere katkı 1 Haziranda'da ödenecek”

28 Mayıs 2020 Perşembe 17:17
291 Okunma
Maliye Bakanlığı açıkladı

Maliye Bakanlığı, kamu maaşları ve belediyelere yapılacak katkıların 1 Haziran’da ödeneceğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiği belirtildi.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Mayıs’tan 1 Haziran’a kadar piyasaya toplam 450 milyon Türk Lirası ödeme yapılacağı duyuruldu.

Piyasaya şu ana kadar yapılan ödeme tutarının ise 270 milyon Türk Lirası olduğu belirtildi.

Ödeme kalemleri şöyle:

“Maaş ve benzeri ödemeler 150,000,000 TL, Belediyelere katkı 30,000,000 TL, Emekli maaşları + sosyal yardımlar 110,000,000 TL, Sosyal Sigortaya aktarma 53,000,000 TL, Sağlık 28,000,000 TL, Süt ve navlun ödemeleri 6,500,000 TL, Taşımacılık 4,000,000 TL, Borç ödemesi 20,000,000 TL, belediyelere yapılan fark ödemeleri 10,000,000 TL, Emekli ikramiye + Cari ödemeler 30,500,000 TL, Temizlik + özel güvenlik ödemeleri 8,000,000 TL, toplam ödemeler 450,000,000 TL.”

Açıklamada, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gibri 2020-05-28 17:27:39

Dünyada örnegi var mı , ne gün maaş alacağıni bilmeyen bir toplum, Zimbabwe , Cad ,

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Azerbaycan Cumhuriyeti 102 yaşında
Azerbaycan Cumhuriyeti 102 yaşında
Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası'nda tadilat girişimi
Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası'nda tadilat girişimi
Atatürk Öğretmen Akademisi Yasası'ndaki değişiklik komiteden geçti
Atatürk Öğretmen Akademisi Yasası'ndaki değişiklik komiteden geçti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim