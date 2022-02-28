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Maliye Bakanlığı, açıklama yapmalı!

CTP Milletvekili Dervim Barçın, vergi oranlarında yapılacak düzenlemeyle ilgili Maliye Bakanı’nın açıklama yapması gerektiğini belirtti.

28 Şubat 2022 Pazartesi 12:53
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Maliye Bakanlığı, açıklama yapmalı!
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Meclis’te konuşan ve hükümet programını değerlendiren Barçın, Maliye Bakanlığı’nın bir birim kurarak Türkiye ile işbirliği içerisinde vergi kayıplarını önlemesi gerektiğini kaydetti.

Göç Yasası kaldırılmalı!

Konuşmasında “Göç Yasası” olarak adlandırılan ve kamu çalışanları arasında ciddi farklar yaratan 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın kaldırılması gerektiğini de dile getiren Barçın, bununla ilgili hükümet programında herhangi bir ibare bulunmamasını eleştirdi.

Barçın, Göç Yasası’na tabi olan çalışanların, Kamu Görevlilere Yasası’na dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Kişmir’e açılan dava… Kara bir leke…

Konuşmasında Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’e açılan davayı da değerlendiren Barçın, bunu ülkedeki demokrasi, ifade ve basın özgürlüğüne sürülmüş kara bir leke olarak değerlendirdi.

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