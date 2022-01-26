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Maliye Bakanlığı: Barçın’ın açıklaması eksik, yetersiz ve yanıltıcı

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, CTP Milletvekili Devrim Barçın'ın açıklamasının 'eksik, yetersiz ve yanıltıcı' olduğu bildirildi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 18:43
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Maliye Bakanlığı: Barçın’ın açıklaması eksik, yetersiz ve yanıltıcı
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Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Gelir Vergisi Yasası'nın 12. maddesi gereği Ocak ayı içerisinde yayınlanması gereken ve 25 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kişisel indirim miktarı 75 bin 600 TL olarak belirlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kişisel indirim miktarının her yılın Ocak ayında belirlenmesinin yasa gereği olduğu ve 2021 yılının ocak ayında 42 bin TL olarak belirlenen kişisel indirim miktarına yüzde 80 artış getirilerek çalışanların lehine olacak şekilde ve çalışanların vergi yükünü azaltıcı yönde 75 bin 600 TL’na yükseltilmiş olup bu kapsamda 7 bin TL olarak belirlenen asgari ücretin ise vergiden muaf olacağı aktarıldı.

Bakanlık açıklamsında, “Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın’ın yapmış olduğu ve hiçbir yasal dayanağı bulunmayan açıklama tamamen yanıltıcı ve eksik bilgiden kaynaklanan gerçeklerle bağdaşmayan bir açıklamadır” denildi.

Maliye Bakanlığının açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Barçı’nın yapmış olduğu açıklamada kişisel indirim miktarının 76 bin 700 TL olarak uygulandığı ve 75 bin 600 TL’ye düşürüldüğü gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu 76 bin 700 TL henüz Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmeyen kişisel indirimin 42 bin TL olarak uygulanıp ayın 15’inde ücret alan işçilerin mağdur edilmemesi amacıyla belirlenecek olan kesin miktar üzerinden yeniden hesaplama yapılmak amacıyla işçilerin lehine olacak şekilde uygulama yapılmıştır.

75 bin 600 TL’ye yükseltilen kişisel indirim miktarı ile birlikte Ocak ayı brüt maaşlarına yansıtılan yüzde 37,26 oranındaki artıştan daha yüksek bir oranda net maaşlarda artış gerçekleşecektir.

Sn. Devrim Barçın tarafından bu konuda yapılan açıklamanın eksik, yetersiz ve/veya yanıltıcı açıklama olduğunu görülen lüzum üzerine kamuoyuyla paylaşma gereğini duyuyoruz.”

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