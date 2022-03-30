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Maliye Bakanlığı Borç İhalesi Tamamlandı! İşte Detaylar...

Maliye Bakanlığının kaynak bulmak için çıktığı borçlanma ihalesi tamamlandı.

30 Mart 2022 Çarşamba 19:54
378 Okunma
Maliye Bakanlığı Borç İhalesi Tamamlandı! İşte Detaylar...
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ÖZEL HABER

Maliye Bakanlığının kaynak bulmak için çıktığı borçlanma ihalesi tamamlandı.

150 milyon TL 'lik borçlanma ihalesine sadece yerel bankalar teklif verdi.

Çıkılan ihaleye Türkiye bankaları teklif vermedi.

Yerel bankaların teklifi ise 30 milyon TL'yi geçmedi.

150 milyonluk ihale 30 milyon TL ile sona erdi.

Geriye kalan 120 milyon TL'nin ise nerden karşılanacağı bilinmiyor.

Hükumetin İhtiyaç Sandığından borçlanarak bu miktarı tamamlamaya çalışması ise sendikaların tepkisine neden oldu.

Türk -Sen Başkanı Aslan Bıçaklı halkı paranıza sahip çıkın diyerek uyardı. 

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