Maliye Bakanlığı, borçlanma için ihaleye çıktı

Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla 8 milyon dolar borçlanma için ihaleye çıktı. KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre; ihale 29 Eylül'de gerçekleşecek.

Yapılan duyuru şöyle: Maliye Bakanlığı’nın 29 Eylül 2022 tarihinde, KKTC Merkez Bankası aracılığında gerçekleştireceği ihaleye ilişkin, Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlara/bilgilere aşağıda yer verilmektedir. İhalede borçlanılacak tutar 8.000.000.- USD (Sekiz Milyon ABD Doları) olup, Hazine söz konusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacaktır.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilir. Katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebileceklerdir

Kaynak: Yeni Düzen

https://www.yeniduzen.com/8-milyon-dolar-borclanma-icin-ihale-156831h.htm