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Maliye Bakanlığı: Harçlara yapılan normal bir artış

Maliye Bakanlığı: Geçmişte yüzde 30’ları bulan artışları ‘okkalı’ bulmayanlar, bugün yüzde 10 ve daha düşük oranda yapılar artışları ‘okkalı’ olarak servis ederek, kamuoyunu yanılmaktadır

02 Ocak 2020 Perşembe 20:30
Maliye Bakanlığı: Harçlara yapılan normal bir artış

Maliye Bakanlığı,  harçlara yapılan normal bir artış olduğunu,  11 aylık gerçekleşen hayat pahalılığı oranından daha düşük olarak yüzde 8 ile yüzde 10 arasında değişen artışlar yapıldığını kaydetti.

Maliye Bakanlığı, yeni yılla birlikte yürürlüğe giren devletin gelirler bütçesinde yer alan harçlara yapılan artışlar konusunda, bazı medya organlarında yer alan "okkalı zam" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar için şu ifadelere yer verildi:

“Bugün yapılan normal bir artıştır. 11 aylık gerçekleşen hayat pahalılığı oranından daha düşük olarak %8 ile %10 arasında değişen artışlar yapılmıştır.

Örneğin ağırlığı bin 16 kilograma kadar olan araçlarda kamuoyuna yansıtıldığının aksine kilo başına 36 kuruş olarak alınan motorlu araç ruhsatı yüzde 8,33 oranında artışla 39 kuruş olarak düzenlenmiştir.

Geçmişte yüzde 30’ları bulan artışları ‘okkalı’ bulmayanlar, bugün yüzde 10 ve daha düşük oranda yapılar artışları ‘okkalı’ olarak servis ederek, kamuoyunu yanılmaktadır.”

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Vatandaş 2020-01-02 20:55:10

Seyrüsefer paralarını naparsınız? Ancak da kestiğiniz yolu tekrar alır yapıştırırsınız geri daü yolundaki gibi. Bir da tutsun diye çamur atarlar üsdüne oh mis. bir gideriniz var gibi zamınızdı eksik. Bir gider diğeri gelir hepsi aynı b..

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Kemal 2020-01-02 20:57:03

Sn. Bakan ve bakanlar hiç yola çıkıyormusunuz bilmem yoldamı tarladamı gidiyoruk onu da ben bilmem yeter bu halka yapılan zülüm be magaryosun yapama dıgını siz yaparsınız herkes adayı terk ediyor ama bu iş ne ctp ne ubp hikayesi değil gelen harami giden harami TC bile bunları doyuramıyor anavatanı yolladıgı paraları halka verseler bakanlıklar ortadan kalksa tek adam yönetimine geçsek herker refah içinde yaşar TC para yollar dipsiz kuyuya düşer gibi para kayboluyor harami ler ortada yok

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