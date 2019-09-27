Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan...

Maliye Bakanlığı ile KOOPBANK Arasında Protokol İmzalandı

Maliye Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (KOOPBANK) arasında protokol imzalandı.

27 Eylül 2019 Cuma 15:20
Maliye Bakanlığı ile KOOPBANK Arasında Protokol İmzalandı

Maliye Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (KOOPBANK) arasında protokol imzalandı.

Protokol, devlet kefaleti ile kamu kurum ve kuruluşlarına kullandırılan kredilerin, faizler dahil bakiyelerinin tahsil edilmesini amaçlıyor.

Protokolün hayata geçmesinin ardından kamu borçları için Maliye Bakanlığı tarafından bankaya ayda 20 milyon TL ödenecek. Bankanın, yapılacak ödemelerin ardından olumlu yansımaları halka da hissettireceği belirtildi.

Protokol imza töreni Başbakan Ersin Tatar’ın konuşmasıyla başladı ardından protokol, Başbakan Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman tarafından imzalandı.

Başbakan Ersin Tatar, bugün imzalanan protokolün çok önemli olduğuna işaret ederek, protokolle Kooperatif Merkez Bankası’nın kamu alacaklarına yönelik aylık ödeme düzenlemesi yapılacağını belirtti.

Bunun iktisadi anlamda piyasalara bir mesaj niteliğinde olduğunu söyleyen Tatar, “Amaç devletin bankaya olan borçlarına yönelik ödemelerin sürekliliğini ve KKTC’deki mali piyasanın rahatlatılmasını, faizlerin düşürülmesi sağlamak” dedi.

Faizlerde meydana gelen önemli düşüşlerin piyasaların da rahatlamasını sağlayacağına inandığını belirten Tatar, faizlerdeki düşüşün vatandaşlara da yansıması gerektiğini, bu konuda Merkez Bankası’na da denetleme görevi düştüğünü söyledi.

Bu protokolün mali politikanın da rahatlamasını sağlayacağını ve yeni süreçte mali ve bütçe disiplini sağlayacağına inandığını belirten Tatar, “İlerde de yapılacak çalışmalarda alınan borçların da mutlaka bir gün ödeneceği noktasında bilinçlendirme yaratacak” dedi.

Tatar, milyar TL borçla devraldıkları bütçeyi sürdürülebilir noktalara çekmek için çalıştıklarını dile getirerek, kamu borçların ödenmemesi halinde ekonominin çarklarının dönmeyeceğini ve dolayısıyla mali bütçe disiplininin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Düşen faizlerle ekonomik hareketliliğin artacağına dikkati çeken Tatar, bu düşüşün KKTC ekonomisinde itici güç olacağına inandığını belirtti.

PROTOKOLÜN AMACI

Protokolün amacının “Banka tarafından devlet kefaleti ile kamu kurum ve kuruluşlarına kullandırılan kredilerden bu protokolün üçüncü maddesinde belirtilen kredilerin faizler dahil bakiyelerinin 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası’nın 6’ncı geçici maddesi kapsamında işbu protokolde belirtilen yöntemlerle tahsilinin sağlanması” olduğu ifade edildi.

BORÇ BAKİYELERİNİN BELİRLENMESİ

Protokolün borç bakiyelerinin belirlenmesine ilişkin üçüncü maddesi şöyle:

“Taraflar 31.12.2018 tarihi itibariyle faizler dahil mevcut borç bakiyelerinin aşağıda gösterildiği gibi olduğunu kabul ederler. Ancak devlet tarafından yapılacak teftişlerde geçmiş senetler, protokoller ve/veya anlaşmalar haricinde yapıldığı tespit edilen işlemler için tarafların karşılıklı mutabakat yaparak düzeltme yapma hakları saklıdır.

KKTC Telekomünikasyon Dairesi: 2,843,709,350.22 TL

1997-1998 Dönemi Kimyevi Gübre Borcu : 13,153,065.46 TL

Toprak Ürünleri Kurumu: 151,194,959.31 USD

Cypfruvex LTD. : 1,261,415.54 USD

Taraflar, aralarında yapmış oldukları görüşmeler sonucunda yukarıda belirtilen ve TL cinsinden olan KKTC Telekomünikasyon Dairesi borcunda 20 milyon faiz indirimini 31 Aralık 2019 valörlü olarak yapma konusunda uzlaşmışlardır.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HIV pozitif vakalarında artış
HIV pozitif vakalarında artış
Drag yarışı test sürüşlerinden dolayı bazı yollar kapanacak!
Drag yarışı test sürüşlerinden dolayı bazı yollar kapanacak!
THY'den bedava bilet uyarısı
THY'den bedava bilet uyarısı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim