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Maliye Bakanlığı'ndan açıklama!

Maliye Bakanlığı tarafından Gelir Vergisi Yasa Tasarısı’na ilişkin bir açıklama yapılarak, düzenleme ile düşük gelirli ve düşük ücretli vatandaşlardan daha az vergi alınacağı vurgulandı.

10 Aralık 2021 Cuma 13:09
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Maliye Bakanlığı'ndan açıklama!
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Maliye Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, basında yer alan gelir vergisi düzenlemelerine ilişkin açıklamaların tamamen yanıltıcı ve eksik bilgiden kaynaklandığı ifade edildi.

“Yapılan açıklamalarda asgari ücretten vergi alınacağı söylenerek algı yaratılmaya çalışılmaktadır” denilen açıklamada, “Gelir Vergisi Yasası’nın 12’maddesi ile vergilendirme dönemi başında yürürlükte bulunan asgari yıllık ücretin vergilendirilmeyeceği düzenlenmiştir. Bu konuda hiç kimseninin veya hiçbir kuruluşun ya da sendikanın kamuoyuna yanlış ve gerçeklerle bağdaşmayan açıklama yapmaya hakkı yoktur. Asgari ücretin vergilendirilmemesi yasa gereğidir. Düzenleme ile düşük gelirli ve düşük ücretli vatandaşlardan daha az vergi alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yasa tasarısı Meclisin gündeminde

Bakanlık açıklamasında, yasa tasarısı ile en son 2018 yılında güncellenen ve 2018 yılından sonra güncellenmeyen vergi dilimleri genişletilerek özellikle düşük ücretlinin ve çalışanların daha yüksek oranda artış almasının düzenlendiği vurgulanırken, hazırlanan Gelir Vergisi Yasa Tasarısı KKTC Meclisinin gündemine sunulduğu, yasa tasarısının Meclis’te görüşülüp onaylanması halinde yürürlüğe gireceği bildiridli.

Hazırlanan tasarı ise şöyle:

1. Kamu ve özel sektörde çalışan düşük maaşlılardan daha az oranlarda vergi alınması,

2. Gelir vergisine tabii ücret geliri dışında gelir elde edenlerden 2021 ve önceki yıllara göre daha düşük oranlarda vergi alınması sağlanmıştır.

“Eksik ve yanıltıcı açıklamalar..."

Gelir Vergisi Yasası gereği sene başında yürürlükte bulunan asgari ücretin vergiden muaf tutulacağı da belirtilen açıklamada, “Gelir Vergisi düzenlemelerine ilişkin yapılan açıklamaların eksik yetersiz ve yanıltıcı açıklamalar olduğunu görülen lüzum üzerine kamuoyuyla paylaşma gereğini duyuyoruz” denildi.

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