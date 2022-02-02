Maliye Bakanlığı'ndan ödeme açıklaması!

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ocak 2022’den 31 Ocak 2022’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı; 1.156.254.602,47, Piyasaya ise toplam; 333.934.666,82 TL ödeme yapıldı.

Böylelikle Maliye Bakanlığı, Ocak ayı içerisinde toplam; 1.490.189.269,29 TL ödeme gerçekleştirmiş oldu.

1-31 Ocak dönemi piyasaya yapılan ödeme kalemleri şöyle;