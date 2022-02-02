Künye
Kıbrıs 16
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!

Maliye Bakanlığı'ndan ödeme açıklaması!

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiğini söyledi.

02 Şubat 2022 Çarşamba 12:23
947 Okunma
Maliye Bakanlığı'ndan ödeme açıklaması!
banner108

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ocak 2022’den 31 Ocak 2022’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı; 1.156.254.602,47, Piyasaya ise toplam; 333.934.666,82 TL ödeme yapıldı.

Böylelikle Maliye Bakanlığı, Ocak ayı içerisinde toplam; 1.490.189.269,29 TL ödeme gerçekleştirmiş oldu.

 

1-31 Ocak dönemi piyasaya yapılan ödeme kalemleri şöyle;

  • Emekli İkramiyeleri+Temizlik Şirketleri+Müteahhit+Karantina Otel+PCR+Antijen+İlaç+Tıbbi Medikal Ödemeler: …………………………… 119.726.885.11 TL
  • KKTC Elektrik Kurumu Kamu Daire Tüketimleri: ……………………………… 19.153.828,81 TL
  • Ankara +İstanbul Sağlık Hesabına Havale: ………………………………………. 333.201,85 TL
  • Kısa Vadeli Finans İhtiyacın Karş. Alınan Borç Ödemesi: …………………. 115.000.000,00 TL
  • Taşımacılık: …………………………………………………………………………………… 15.907.952, 94 TL
  • Öğretmen Hazırlık Ödeneği: ………………………………………………………….. 23.451.303,86 TL
  • Uzaş Uluslararası Sağlık Hizmeti PCR+Antijen Alımı: ……………………… 6.237.500,00 TL
  • Kooperatif Merkez B. Borç Ödemesi Mahsuplaşma: ……………………….. 20.000.000,00 TL
  • Balon Balığı+Bombus Arı+Organik Tarım+Sertifikalı Tohum Ödemesi:.. 1.559.893,00 TL
  • Navlun+Çiğ Süt Ödemesi: ……………………………………………………………….. 12.564.101,25 TL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Polisten ani ölümle ilgili açıklama
Polisten ani ölümle ilgili açıklama
Yedikonuk'ta ani ölüm!
Yedikonuk'ta ani ölüm!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim