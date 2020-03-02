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Maliye Bakanlığı'ndan Önemli Duyuru!

Emekli, dul ve yetim aylığı alanlar bu habere dikkat!

02 Mart 2020 Pazartesi 11:33
4162 Okunma
Maliye Bakanlığı'ndan Önemli Duyuru!

Maliye Bakanlığı'na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi'nin Emeklilik Şubesi'nden emekli maaşı alan memur, mücahit, belediye emeklisi ile dulluk ve yetim maaşı alan kişilerin hayatta olup olmadığını kontrol etmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında adreslerine postalanan yoklama bildirgeleri bu yıl 2 Mart 2020 tarihi itibarıyle gönderildi.

Yoklama bildirgelerinin üzerinde belirtilen tarihten itibaren bir ay içerisinde Hazine ve Muhasebe Dairesi Emeklilik Şubesi'ne gönderilmesi gerektiği bildirildi.

Hazine ve Muhasebe Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Yoklama Bildirgeleri adreslerine ulaşmayanların, “www.hazine.gov.ct.tr” internet sayfasından bu belgeyi temin edebileceği belirtildi.

Çeşitli nedenlerle Yoklama Bildirgelerini belirtilen süre içerisinde göndermeyenlerin emekli maaşlarının tedbir olarak Nisan 2020 ayında ilgili banka hesaplarına yatırılmayacağı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanlığıEmekliDuyuruEmekli Maaşı
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yaş devri 2020-03-02 12:02:23

Ya ölenler belli değil mi bu memlekette? Nüfus kayıttan alsınlar ölenleri, kalanlar sağ)) milleti herkesi oraya her sene yığıyorlar. Nedir bu rezalet.bir de verdiğiniz belgeleriş bazen ordaki memurlar kaybediyorlar.

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XXX 2020-03-02 11:49:38

WEB SİTESİNDE BELGE YOK....

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