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Maliye Bakanlığı'ndan önemli uyarı

Maliye Bakanlığı, vatandaşlara, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü adına sahte e-mail vasıtasıyla gelen bildirimlere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

25 Ağustos 2022 Perşembe 14:21
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Maliye Bakanlığı'ndan önemli uyarı


“Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü adına sahte e-mail adresleri vasıtasıyla gelen bildirimlere itibar etmeyin!”

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; “yapılan inceleme sonucu, yurt dışında bulunan bir hacker grubu tarafından bazı KKTC Gelir ve Vergi Dairesi yükümlülerine sahte adresler üzerinden ödeme emri ile ilgili e-mail (elektronik posta) gönderildiği tespit edilmiştir! Gönderilen bu gibi elektronik postalar, KKTC Gelir ve Vergi Dairesi tarafından gönderilmemektedir. Gönderilen elektronik posta içeriğindeki linkin tıklanmaması gerektiği tüm kamuoyuna ve halkımıza önemle duyurulur” denildi.

Bu tür mesajlara aldanıldığı takdirde, işlem yapılması halinde vatandaşlara ait kişisel bilgilerin iyi niyetli olmayan dolandırıcıların eline geçerek, maddi ve manevi mağduriyetlerin yaşanabileceği, dolayısıyla halkın; sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarının engellenmesi, mağduriyetlerin önlenmesi için bu türdeki dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemesi gerektiği kaydedildi..

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