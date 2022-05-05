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Maliye Bakanlığı Nisan ayında yaklaşık 1 milyar 160 bin TL’lik ödeme yaptı

Maliye Bakanlığı, Nisan ayında yaklaşık 1 milyar 160 bin TL’lik ödeme yaptığını açıkladı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 19:27
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Maliye Bakanlığı Nisan ayında yaklaşık 1 milyar 160 bin TL’lik ödeme yaptı

Maliye Bakanlığı, nisan ayında yaklaşık 1 milyar 160 bin TL’lik ödeme yaptığını açıkladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiği; Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 -30 Nisan tarihleri arasında maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında piyasaya 438,176,234,73 TL (438 milyon, 176 bin, 234 TL ve 73 kuruş); maaş ve maaş nitelikli ödemeler toplamı olarak 723,840,376,18 TL (723 milyon, 840 bin, 376 TL, 18 kuruş) ödeme yapıldığı duyuruldu.

Maliye Bakanlığı’nın, Nisan 2022 toplam ödemesinin 1,162,016,610,91 TL (1 milyar, 162 milyon, 16 bin, 610 TL ve 91 kuruş) olduğu bildirilen açıklamada, 1-30 Nisan 2022 dönemi yapılan ödemeler, detaylı olarak paylaşıldı.

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