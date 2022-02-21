Maliye Bakanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Dursun Oğuz Maliye Bakanlığı görevini Sunat Atun’a devretti.

Görevini devreden Dursun Oğuz, devir-teslim töreninde yaptığı konuşmasında, Atun’u tebrik ederek, başarılar diledi.

Yaklaşık 14 ay gibi bir süre Maliye Bakanlığında yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgiler sunan Oğuz, özellikle küresel salgın nedeniyle tüm dünya’nın olduğu gibi KKTC’nin de ekonomik yönden olumsuz etkilendiğini ancak ülkesini seven, ülkesini düşünen insanlar olarak halkın refahı için eldeki imkânların seferber edildiğine dikkat çekti.

Dursun Oğuz konuşmasının sonunda bir kez daha Maliye Bakanlığı’nı devralan Sunat Atun’a yeni görevinde başarılar diledi.

Maliye Bakanlığı görevini devralan Sunat Atun’da konuşmasında Dr. Faiz Sucuoğlu hükümetinin tüm ülkeye ve halka hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık iki yıldır özellikle küresel salgının tüm dünyayı olduğu gibi KKTC ekonomisini de derinden etkilediğini vurgulayan Maliye Bakanı Sunat Atun, Dursun Oğuz’un bu zor süreçte görev yaptığını hatırlatarak, bugün gerçekleşenin bir bayrak yarışı olduğunu belirtti. Dursun Oğuz’a yeni görevinde başarılar diledi.