Maliye Bakanlığı’nda neler oluyor?

Girne Amerikan Üniversitesi’nden satın alınan yarım inşaat şeklindeki hastanenin tamamlanmasıyla ilgili açılan ihalede 15 firmanın tartışmalı bir şekilde ihale dışı bırakılması suları bulandırdı.

İhalenin belirli bir firmaya verilmesi suretiyle ciddi paraların ortada döndüğüne ilişkin duyumlar üzerine Başbakan Ersan Saner’in devreye girmesiyle ihalenin şimdilik iptali sağlandı.

İhale yeniden açılacak ancak Merkezi İhale Komisyonu ve Maliye’deki bazı üst düzey bürokratların tavırları soru işaretleri doğuruyor.

Hatta bu konuların Ulusal Birlik Partisi içerisinde de huzursuzluk yarattığı gelen bilgiler arasında.

Bir kaynak, Maliye’deki bir bürokratın daha önce de aracının yakıldığını belirterek durumun sıkıntılı olduğuna dikkat çekti.

Maliye Bakanı ve Başbakan’ın da olup bitenden rahatsızlık duyduğu kaydedildi...

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