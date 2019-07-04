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Maliye Bakanlığı’ndan elekştirilere yanıt!

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Ne hükümet, ne de Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ‘halkın cebine elini sokmak’ gibi bir gaile taşımaz. Şimdi hayat pahalılığı konusunda yapılan geçmişte bile isteye veya bilmeyerek yapılan yanlışı düzeltmektir” dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:26
Maliye Bakanlığı’ndan elekştirilere yanıt!

“Hiçbir hükümetin hayat pahalılığı ödeneği üzerinde ödeme yapma gibi bir şansı yoktur” vurgusunda bulunan Amcaoğlu, “Bunu öngörmeleri gerekirdi. İktisadi akıl da bunu gerektirirdi. Yanlış yapılan bir uygulamayı Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu düzeltiyorsa elbette tüm sendikaların buna alkış tutması lazım. Bu konuda gerçekleri ifade ettiği ve bizleri doğruladığı için Sayın Serdar Denktaş’a teşekkür ediyorum”  dedi.

“SAYIN DENKTAŞ AÇIKLAMASIYLA BENİ DOĞRULADI. TEŞEKKÜR EDERİM”

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Amcaoğlu katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Amcaoğlu, geçmiş hükümet döneminde hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili yüzde 2.03 oranında ‘yanlış uygulama’ yapıldığını hatırlattı. Amcaoğlu, Maliye eski Bakanı Serdar Denktaş’ın bugün bir gazetede yer alan ‘ekonomik daralma içinde olunduğu için o dönem hayat pahalılığı üstünden ödeme yapıldı’ açıklamasını da değerlendirdi. 

Amcaoğlu, Denktaş’ın bu açıklamasıyla kendisini doğruladığını kaydederek, “Öncelikle gerçekleri ifade ettiği ve bizleri doğruladığı için Sayın Serdar Denktaş’a teşekkür ediyorum” dedi.

“SENDİKALARIN BUNA ALKIŞ TUTMASI LAZIM”

Amcaoğlu, geçmiş hükümet dönemindeki bu yanlış uygulamanın bütçeyi zora soktuğunu ifade ederek, “Hiçbir hükümetin gerçekleşen hayat pahalılığı ödeneği üzerinde ödeme yapma gibi bir şansı olmadığını da öngörmesi gerekirdi. İktisadi akıl bunu gerektirirdi” ifadelerini kullandı.

Şimdi yapılanın, geçmişte bile isteye veya bilmeyerek yapılan yanlışı düzeltmek olduğunu kaydeden Amcaoğlu, sendikaların da hükümetlerin paydaşı olduğunu, hükümetin karşısında değil, yanında olması gerektiğini söyledi.

Maliye Bakanı, “Yanlış yapılan bir uygulamayı Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu düzeltiyorsa elbette tüm sendikaların buna alkış tutması lazım” dedi.

“ ‘HALKIN CEBİNE ELİNİ SOKMAK’ GİBİ BİR GAİLE TAŞIMIYORUZ”

Ne hükümetin, ne de Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, ‘halkın cebine elini sokmak’ gibi bir gaile taşımadığının bilinmesi gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, hükümetin görevi devralır almaz akaryakıtta düzenleme yaptığını zam yapmadığını, Elektrik Kurumu’nun zam talebine karşılık inisiyatif kullandığını ve ‘zam’ konularını gündeme almadığını söyledi. Amcaoğlu, bunların bilinmesi gerektiğini ifade etti.

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Maliye Bakanlığı
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KıbrısTürkünün Sesi 2019-07-04 15:35:01

Demek halk ve sendika olarak alkış tutacağız. İsterseniz dansöz gibi de oynayalım. Gelirgelmez HPdan kesinti yaptınız. Bu halkı her şekilde kandırırız politikası ile. Sermaye hüjümetisiniz.

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