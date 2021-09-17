Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Hakaret etti, küfürler savurdu
Hakaret etti, küfürler savurdu
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü

Maliye Bakanlığından ödemelerle ilgili açıklama

Maliye Bakanlığı, KIB-TEK’e yapılan ödeme ve koronavirüsle mücadele kapsamında otel ve yurtlara, ayrıca alınacak olan 250 bin test kiti hakkında açıklama yaptı.

17 Eylül 2021 Cuma 11:38
810 Okunma
Maliye Bakanlığından ödemelerle ilgili açıklama

Koronavirüs salgını nedeniyle Otel ve Yurtlarda karantina altında tutulan şahıslar için Devlet tarafından Nisan ve Mayıs ayları için Otel ve Yurtlara ödemeler başladı.

Maliye Bakanlığı bu amaçla, Nisan ayı için toplamda 45 otel ve yurda 34 milyon, 779 bin, 112 TL, 50 kuruş ödemenin tamamlandığını, Mayıs ayı için de 43 otel ve yurda 23 milyon, 357 bin, 961 TL, 25 kuruş ödeme yapmaya başlandığını duyurdu.

Böylelikle, Nisan ve Mayıs ayları için toplam 58 milyon, 137 bin, 73 TL, 75 kuruş ödeme yapılarak mükellefiyetler yerine getirilmiş olacak.

“ELEKTRİK KURUMU’NA 19 MİLYON 915 BİN 365 TL ÖDEME YAPILDI…”

Maliye Bakanlığı ayrıca bu hafta içerisinde, Genel Bütçe Uygulaması kapsamında yapılmakta olan 10 kuruşluk elektrik teşvikine ek olarak, Covid-19 ile mücadele kapsamında getirilen ek 15 kuruşluk teşvik uygulaması olarak Elektrik Kurumu’na 19 milyon, 915 bin, 365 TL ödeme yaptığını da açıkladı.

“150 BİN PCR VE 100 BİN ANTİJEN TEMİNİ İÇİN 4 MİLYON, 947 BİN TL ÖDEME YAPILDI”

Öte yandan yine bu hafta içerisinde, Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca ihtiyaç duyulan 150 bin PCR ve 100 bin Antijen temini için 4 milyon, 947 bin TL ödeme de yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanlığıödeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kübra Direk hayatını kaybetti
Kübra Direk hayatını kaybetti
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Buse Aksay son yolculuğuna uğurlandı
Buse Aksay son yolculuğuna uğurlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim