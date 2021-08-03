Maliye Bakanlığı'ndan ödemelerle ilgili açıklama

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam ettiğini, ödemelerin kalem kalem kamuoyunun bilgisine sunulduğunu kaydetti.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Temmuz 2021’den 31 Temmuz 2021’e kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı; 489 milyon 734 bin 693 TL 88 kuruş

Piyasaya yapılan ödemelerin toplamı; 237 milyon 794 bin 515 TL 11 kuruş

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı içerisinde toplam; 727 milyon 529 bin 208 TL 99 kuruş ödeme yaptı…

1-31 TEMMUZ 2021 DÖNEMİ PİYASAYA YAPILAN ÖDEMELER