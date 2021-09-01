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Maliye Bakanlığı'ndan ödemelerle ilgili açıklama

01 Eylül 2021 Çarşamba 14:57
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Maliye Bakanlığı'ndan ödemelerle ilgili açıklama

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ağustos 2021’den 31 Ağustos 2021’e kadar toplam 645 milyon 722 bin 327 TL 29 kuruş ödeme yapıldı.

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam ettiği bilgisini verdi.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ağustos 2021’den 31 Ağustos 2021’e kadar piyasaya yapılan ödemelerin toplamı; 645,722,327.29 TL

Piyasaya yapılan ödemelerin toplamı; 164, 318, 200. 86 TL

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Ağustos ayı içerisinde toplam; 645 milyon 722 bin 327 TL 29 kuruş ödeme yaptı…

Son Güncelleme: 01.09.2021 17:03
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