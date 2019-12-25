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Maliye Bakanlığı’ndan ‘sanal para’ konusunda uyardi!

25 Aralık 2019 Çarşamba 15:18
Maliye Bakanlığı’ndan ‘sanal para’ konusunda uyardi!

Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası, sanal paraları ilişkin açıklama yaparak, muhtemel riskleri hatırlattı. Açıklamada, sanal paralar ile gerçekleştirilen işlemlerde tarafların kimliklerinin bilinmemesinin, yasadışı faaliyetlerde kullanılması için uygun bir ortam yarattığı ayrıca, gerçekleştirilen işlemler herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında olmadığından dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturabildiği kaydedildi.
Açıklamada, sanal paranın (Bitcoin, Ethereum, XRP, vb.), herhangi bir Merkez Bankası, benzeri resmi kamu kuruluşu ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence verilmeyen, resmi olarak ihraç edilmiş para birimlerine bağlı olmayan, resmi olarak para birimi veya para statüsü bulunmayan, ancak gerçek ve tüzel kişiler tarafından takas aracı olarak kabul edilebilen bir araç olduğu belirtildi. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Sanal paralar, piyasa değerinin aşırı oynak olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi risklerin yanı sıra yapılan işlemlerin geri döndürülemez olmasından dolayı operasyonel hatalardan ya da sanal para alım-satımı yapanların suiistimalinden kaynaklı risklere de açıktır. Bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında olmadığından dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturabilmektedir.
Gerek fiziksel basın yayın organlarında gerekse internette reklamları yapılan sanal paralara dayalı bazı iş modelleri veya yatırımlar, büyük kârlar vaat eden oluşumlar şeklinde sunularak kişilerin bilgi eksikliğini suistimal etmekte ve önemli maddi kayıplara neden olabilmektedir. 
Vatandaşlarımızın herhangi bir resmi otoritenin denetimi altında bulunmayan sanal para işlemlerinde ve/veya bu işlemlerin gerçekleştirildiği dijital ortamlarda yaşanabilecek mağduriyetlerde, maddi kayıplar yaşayabileceklerini ve bu kayıplarını telafi edebilecek bir yasal düzenleme ve otorite bulunmadığını göz ardı etmemeleri büyük önem arz etmektedir.”
Açıklamada tüm bu hususlar çerçevesinde, sanal paralar ile ilgili işlem gerçekleştiren kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları ve sanal paralar ile ilgili işlem yaptıklarında bahsi geçen olası olumsuzluklarla ve vergi yükümlülükleri ile karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerektiği ifade edildi. 

Son Güncelleme: 25.12.2019 15:25
Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanlığı
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