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Maliye Bakanlığı’nın, cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor

1 Ekim 2019’dan 23 Ekim 2019’a kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında piyasaya toplam 176 milyon 5 bin 97 TL ödeme yapıldı.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:06
Maliye Bakanlığı’nın, cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor

Maliye Bakanlığı’nın, cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor…

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ekim 2019’dan 23 Ekim 2019’a kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında piyasaya toplam 176 milyon 5 bin 97 TL ödeme yapıldı.

Yapılan ödeme kalemleri şöyle:

Çiğ Süt ve Navlun için; 5,228,126 TL.

Taşımacılık için; 10,490,806 TL

Öğretmen Hazırlık Ödenekleri için; 7,855,978 TL

Polis Kıyafet Ödeneği için; 880,600 TL

Depozito için; 1,544,637 TL

Ek mesailer için; 11,895,191.76 TL

İstanbul, Ankara-Sağlık Ödemeleri için; 5, 919, 958.97 TL

Ayrıca, İstimlak, Emekli İkramiyesi, İlaç, Temizlik, Yemek, Özel Güvenlik ve muhtelif cari ödemeler için, 132 milyon 189 bin 799 TL ödeme yapıldı.

Maliye Bakanlığı tarafından, ödemelerin rutin seyrinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı, bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.

(BRT/MAIL)

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Maliye Bakanlığı
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