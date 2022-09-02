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Maliye'den ödemelerle ilgili açıklama

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor

02 Eylül 2022 Cuma 16:11
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Maliye'den ödemelerle ilgili açıklama


Maliye Bakanı Alişan Şan, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam ettiğini, ödemeleri  kamuoyunun bilgisine sunulduğunu kaydetti.

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ağustos 2022’den 31 Ağustos 2022’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı; 1 milyar, 102 milyon, 78 bin, 761 TL, 64 kuruş. 

Piyasaya yapılan ödemelerin toplamı; 489 milyon, 718 bin, 263 TL, 41 kuruş. 

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Ağustos ayı içerisinde toplam; 1 milyar, 591 milyon, 797 bin, 25 TL, 5 kuruş ödeme yaptı. 

HAZİRAN AYINA AİT BURSLAR BUGÜN ÖDENDİ

Maliye Bakanı Alişan Şan ayrıca 2022 yılı Haziran ayına ait bursların ve Navlun+Çiğ Süt ödemelerinin de bugün gerçekleştiğini duyurdu. 

2022 yılı Haziran ayına ait burslar için toplam; 11 milyon, 698 bin, 884 TL, 12 kuruş, Navlun+Çiğ Süt ödemeleri içinse; 8 milyon, 165 bin, 749 TL, 90 kuruş ödeme gerçekleşti.

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