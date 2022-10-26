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Maliye Eski Bakanından 'asgari ücret' açıklaması...

Maliye Eski Bakanı Ahmet Uzun Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

26 Ekim 2022 Çarşamba 12:16
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Maliye Eski Bakanından 'asgari ücret' açıklaması...



GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

“HAYAT PAHALILIĞINI ASGARİ ÜCRETE BİLE YANSITAMIYORLAR”

Bakanlığı döneminden örnekler vererek, günümüz koşullarını değerlendiren Maliye Eski Bakanı Ahmet Uzun, “Benim, hükümetimin ve o zamanki başbakanın anlayışı uyuşuyordu. Farklı havalarda esmiyorduk. Ekonomi konusunda da görüşümüz; ekonomiyi ne kadar büyütebilirsek refah seviyesini artırırsınız. Paranın elden ele değişmesi ve dönmesi ekonomiyi büyütür. Ekonomi büyüdüğünde hem insanların kazançları yükselir hem de devletin topladığı vergi yükselir. Bizden sonra gelenler sıkıntımız var diyerek piyasaya para sürmediler ve ekonomi daraldı gitti. 5.5 yıllık dönemde Hayat Pahalılığı toplamda yüzde 75 oldu. Bizim asgari ücretliye ve diğer çalışanlara verdiğimiz artış ise yüzde 150. Şuanda Hayat Pahalılığını asgari ücrete bile yansıtamıyorlar. İnsanların daha fazla para alması daha fazla para harcamasını sağlıyor. Piyasada para dolaştıkça da ekonomi büyüyor. Bizim dönemimizde kişi başına düşen milli gelir 16 bin dolara kadar çıkmıştı. O dönem aynı zamanda Annan planının getirdiği olumlu bir hava da vardı. O psikolojik hava ekonomiye yansıyor. Eğer yarını bilemezden para harcamıyorsun. Kapıların açılmasının akabinde önemli bir rolü oldu. Annan planının önemli rolü oldu. Ekonomi, federe devlet zamanından bugüne kadar en maksimum noktaya ulaşmıştı” dedi.

“BU ÜLKELERİN ÖZ BE ÖZ KAYNAĞI BANKALARDA KUZU GİBİ YATIYOR”

Konuşmasının devamında Uzun, “Şimdi tam tersi oluyor. Asgari ücretten bile hükümet kısmaya çalışıyor. Siz para kıstıkça piyasaya daha az para düşüyor. Ay sonu hazinenin geliri de topladıkları maaş ödemeye yetmiyor. Bunun çok pratik bir yolu vardır. Esnaf, sanatkâr, iş adamına faizsiz faizli Türkiye’de para dağıtılıyor. O canlanmayı sağlamak için bu yapılıyor. Biz neden yapmıyoruz? Bankalar para dolu. Kredi açtır insanlara faizini sen karşılayarak kredi açtır. Yeni yatırımlar yapılsın, yeni iş yerleri açılsın. Bankalar da 1-2 yıl o meblağları kullan. Bu ülkelerin öz be öz kaynağı bankalarda kuzu gibi yatıyor” dedi.

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