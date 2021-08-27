Maliye ile Sağlık Bakanlığı karşı karşıya

PCR testlerinin ücretli olması kararı özellikle Maliye ile Sağlık Bakanlığını karşı karşıya getiriyor.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz konu hakkında konuştu.

Oğuz, “Karar, ben yurtdışındayken alındı. Bunun faturası bize kesilecek. Mücadele edeceğiz” diye konuşan Sağlık Bakanı’na “üzülerek yanıt vermem gerek” dedi.

Söz konusu kararın hükümeti bağladığını, herhangi bir bakanı “sorumluluk” anlamında bağlamadığını ifade eden Maliye Bakanı Oğuz, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in her sıkıştığında topu maliyeye attığını, bunu daha önce de yaptığını ancak kendisinin yanıt vermekten kaçındığını söyledi.

Oğuz, Bakan Üstel’in kararla ilgili bilgisi olduğunu, vekâlet verdiği bakanın da imzası olduğunu “hükümet açısından üzüldüğünü” dile getirdi.

Haber- Kaynak : Kıbrıs Postası / Haberin Tamamı İçin Linke Tıklayınız:https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n390548-kibris-postasina-konusan-dursun-oguzdan-ustele-abimiz-unal-beyi-cok-severiz-ama-her-sikistiginda