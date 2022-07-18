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Maliye'nin eli armut mu topluyor?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni asgari ücrete tepki gösterdi. 

18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:39
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Maliye'nin eli armut mu topluyor?
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"Asgari ücret az olursa işçiler geçinemeyecek" diyen Erhürman, şunları kaydetti:
"Asgari ücret çok olursa işçilerin bir kısmı işsiz kalacak, bir kısmı kayıt dışı çalışacak. Her ikisinde de sosyal patlamalara gebe bir ortam yaratılacak. "Maliye'nin eli armut mu topluyor" sorusunu ne zaman hatırlayacağız?"

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