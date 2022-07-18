"Asgari ücret az olursa işçiler geçinemeyecek" diyen Erhürman, şunları kaydetti:

"Asgari ücret çok olursa işçilerin bir kısmı işsiz kalacak, bir kısmı kayıt dışı çalışacak. Her ikisinde de sosyal patlamalara gebe bir ortam yaratılacak. "Maliye'nin eli armut mu topluyor" sorusunu ne zaman hatırlayacağız?"