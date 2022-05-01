Maliye-sen'den 1 Mayıs mesajı

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen), yayımladığı 1 Mayıs mesajında, ülke sorunlarının çözüm yollarının içte değil de uzaktan yönetim modelinde aranmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.