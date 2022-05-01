Maliye-sen'den 1 Mayıs mesajı

Maliye-Sen yayımladığı İşçi Bayramı mesajında “Yaşadığımız sorunların çözüm yollarını demokratik yöntemlerle içimizde aramak yerine uzaktan kumanda siyaset ve yönetim modelinde aramak kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Yüksek enflasyon, istikrarsız yönetim, ücret politikaları, hayat pahalılığı, taşeronlaştırma, özelleştirme, sendikasızlaştırma, adaletsizlik, hukuksuzluğa karşı tüm emekçilerin güç birliği yapması gerektiği kaydedildi.
Mesajda işçi ve emekçilere eşitlik, barış, mutluluk ve sağlık içinde günler dileklerinde bulunuldu.