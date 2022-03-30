Maliye-Sen: Eylemimiz amacına ulaştı

Maliye-Sen, dün, ülkede yaşanan ekonomik krize karşı hükümetin tedbirler alması yönünde sendikanın çağrılarının yanıtsız bırakılması gerekçesiyle bugünden itibaren tam gün greve giderek maaş ödemeleri dâhil olmak üzere tüm ödemeleri durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Sendika, bugün sabah yaptığı açıklamada, “Ülkede büyük ekonomik kriz yaşanırken; halkın geçim sıkıntısı içerisinde olduğu bu kaos ortamında hükümetin bu durumu görmezden gelmesinin kabul edilemez” olduğunu yineleyerek, şunları kaydetti:

“Bakanlar Kurulu toplantılarında sadece ve sadece zamlara ve atamalara odaklanan hükümeti kış uykusundan uyandırmak adına dün açıkladığımız grev ve eylem planını uygulamaya karar vermiştik. Hiçbir eylemin amacı mağdur yaratmak değildir. Ancak grev Anayasal bir haktır. Çalışanların yaşadıkları sıkıntıları dile getirebilmek ve kamuoyu önünde görülebilir olmak amacıyla zaman zaman bir takım yasal eylemler içine girebilirler. Biz de Maliye-Sen olarak diğer tüm sendikalar gibi yasal hakkımızı kullanarak grev kararı aldık.”

Sendika, “Maliye’de paranın olmaması dolayısı ile eylem açıklamış oldukları veya yapılan eylemleri baltalamak için grev yaptıkları” yönündeki söylemlerin ise “tamamen mesnetsiz” ve “safsatadan ibaret” olduğunu belirtti.

Açıklamada devamla şunlar kaydedildi:

“Grev kararımızı açıkladığımız andan itibaren tüm kamuoyu ilgisini 1 Nisan Cuma günü sendikaların gerçekleştireceği eylemlere odaklamıştır. Bu durum bazı kesimlerde rahatsızlık yaratabilir. Bu kesimlerin aksine Maliye-Sen olarak hiçbir dönem hiçbir hükümetin veya siyasi oluşumun yanında yer almadık. Bu durum yaptığımız basın açıklamaları grevler ve eylemlerle apaçık ortadadır. Bizimle tamamen aynı gerekçelerle 1 Nisan Cuma günü grev kararı alan sendikaları selamlarız. Öğretmenler grev yapar eğitim durur. Gümrük çalışanları grev yapar gümrükler durur. Hava kontrolörleri grev yapar uçaklar durur. Yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek amacı ile bu eylemler gerçekleştirilir. Bugün görülüyor ki Maliye çalışanları grev yaparsa tüm ülke durur.”