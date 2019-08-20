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Maliye, tahsili gecikmiş tüm kamu alacakları için işlem başlattı

20 Ağustos 2019 Salı 14:54
Maliye, tahsili gecikmiş tüm kamu alacakları için işlem başlattı

Maliye Bakanlığı, Kamu Alacakları Tahsili Usul Yasası kapsamındaki tüm alacaklar ile ilgili yasal prosedüre hız verdi.

Maliye Bakanlığı ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmek, mevcut piyasaya olan borçlarını ödeyebilmek için, borçlanma yapmak yerine alacakların tahsilâtına hız verdi ve bu kapsamda geçmiş hükümetler döneminden bugüne sarkan ve tahsilâtı yapılmayan yükümlüler hakkında yasa gereği yapılması gereken işlemleri başlattı.

Maliye Bakanlığı açıklamasında, çağdaş, şeffaf, adil ve daha iyi bir gelecek için, alacakların tahsilatı noktasında duyarlı olunması gerektiği belirtti.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Maliye
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