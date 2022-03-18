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Maliye’de UPS bozuldu, işlemler durdu

Maliye Bakanlığı'na bağlı devlet dairelerinde bilgisayarların ‘kesintisiz güç kaynağında (UPS’inde) meydana gelen arıza nedeniyle, Hazine Muhasebe Dairesi’ndeki tüm işlemler durdu, vatandaş işlem yapamaz oldu.

18 Mart 2022 Cuma 12:52
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Maliye’de UPS bozuldu, işlemler durdu
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Maliye Bakanlığı'na bağlı devlet dairelerinde bilgisayarların ‘kesintisiz güç kaynağında (UPS’inde) meydana gelen arıza nedeniyle, Hazine Muhasebe Dairesi’ndeki tüm işlemler durdu, vatandaş işlem yapamaz oldu.

Bilgisayarların kesintisiz güç kaynağında (UPS’inde) meydana gelen arıza nedeniyle sistemin ‘herhangi bir elektrik kesintisine karşı korunmaya alındığı’ ifade edildi.

Maliye Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, UPS’in dün başlayan tamirat halen sürüyor, sıkıntının gün içerisinde giderilmesi bekleniyor.

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