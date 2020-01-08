Maliye'den seyrüsefer oranlarına ilişkin açıklama

Maliye Bakanlığı, seyrüsefer ücretlerine 1 Ocak’tan itibaren yapılan zamla ilgili bazı basın organlarında ve sosyal medyada doğruyu yansıtmayan haberler yer aldığını belirterek, 2013 ile 2019 yıllarında DPÖ’nün ve İstatistik Kurumu’nun açıkladığı hayat pahalılığı oranlarını, seyrüsefer harçlarına yapılan artışı ve yerel kaynaklardan yol yapımı ve tamirine aktarılan kaynak miktarını gösteren bir tablo açıkladı.
Maliye Bakanlığı açıklamasına göre, 2019’da hayat pahalılığı 11.66 oldu, seyrüsefer ücretlerine yüzde 9 zam yapıldı ve 11 aylık sürede yol yapımı ve tamirine yerel kaynaklardan 25 milyon 207 bin 784 TL aktarıldı.
Tablo şöyle:
|
YIL
|
DPÖ (Hayat
Pahalılığı) (%)
|
Seyrüsefer Harcı
Artış Oranı (%)
|
Yerel Kaynaklardan Yol Yapım ve Tamiri için Aktarılan Kaynak(TL)
|
2013
|
10,22
|
9
|
1,569,376
|
2014
|
6,49
|
6,5
|
2,080,027
|
2015
|
7,78
|
6,5
|
1,776,327
|
2016
|
10,19
|
8
|
3,158970
|
2017
|
14,68
|
13
|
3,397,555
|
2018
|
29,96
|
30
|
3,024,123
|
2019
|
11,66
|
9
|
25,207,784 (11 aylık)
En yüksek zammı %30 ile 4lü koalisyon yaptı geçen sene. Şimdi da sesi çıkmadığı gibi zammı protesto ederler. biz de ediyoruz da onlar bari utansınlar. HEPSİNİ KÖKÜNE KEZZAP
Maaşlara ne kadar zam yapıyorsunuz ki bunları otomatiğe bağladınız
Hükümete haksızlık yapılıyor.
her sene yolların durumu aynı ve ortadayken bir önceki yıla göre 8 misli kaynak komik hani... durdunuz durdunuz da birden 8 katına mı çıkardınız
çekin atın yapılan 25,207,784 tllik yolların fotolarını... yanlıs tusa basdınız heralde yazarken :D
Minimum 200 bin- 300 bin araç var memlekette. 2018 de 3 milyon aktarmışlar yollara. araç başına 10 tl gibi birşey yapar galiba. ee seyrüsefer ne kadar? galanı nerde?