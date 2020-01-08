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Maliye'den seyrüsefer oranlarına ilişkin açıklama

08 Ocak 2020 Çarşamba 10:51
Maliye'den seyrüsefer oranlarına ilişkin açıklama

Maliye Bakanlığı, seyrüsefer ücretlerine 1 Ocak’tan itibaren yapılan zamla ilgili bazı basın organlarında ve sosyal medyada doğruyu yansıtmayan haberler yer aldığını belirterek, 2013 ile 2019 yıllarında DPÖ’nün ve İstatistik Kurumu’nun açıkladığı hayat pahalılığı oranlarını, seyrüsefer harçlarına yapılan artışı ve yerel kaynaklardan yol yapımı ve tamirine aktarılan kaynak miktarını gösteren bir tablo açıkladı.

Maliye Bakanlığı açıklamasına göre, 2019’da hayat pahalılığı 11.66 oldu, seyrüsefer ücretlerine yüzde 9 zam yapıldı ve 11 aylık sürede yol yapımı ve tamirine yerel kaynaklardan 25 milyon 207 bin 784 TL aktarıldı.

Tablo şöyle:

YIL

DPÖ (Hayat

Pahalılığı) (%)

Seyrüsefer Harcı

Artış Oranı (%)

 Yerel Kaynaklardan Yol Yapım ve Tamiri için Aktarılan Kaynak(TL)

2013

10,22

9

1,569,376

2014

6,49

6,5

2,080,027

2015

7,78

6,5

1,776,327

2016

10,19

8

3,158970

2017

14,68

13

3,397,555

2018

29,96

30

3,024,123

2019

11,66

                  9

25,207,784  (11 aylık)

Son Güncelleme: 08.01.2020 15:02
Anahtar Kelimeler:
Seyrüsefer
Yorumlar
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4LÜ NEREDE 2020-01-08 12:40:19

En yüksek zammı %30 ile 4lü koalisyon yaptı geçen sene. Şimdi da sesi çıkmadığı gibi zammı protesto ederler. biz de ediyoruz da onlar bari utansınlar. HEPSİNİ KÖKÜNE KEZZAP

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Ertaç 2020-01-08 11:14:07

Maaşlara ne kadar zam yapıyorsunuz ki bunları otomatiğe bağladınız

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Vatandaş20 2020-01-08 14:02:53

Hükümete haksızlık yapılıyor.

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nmk 2020-01-08 12:24:09

her sene yolların durumu aynı ve ortadayken bir önceki yıla göre 8 misli kaynak komik hani... durdunuz durdunuz da birden 8 katına mı çıkardınız

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vatandaş 2020-01-08 14:27:39

çekin atın yapılan 25,207,784 tllik yolların fotolarını... yanlıs tusa basdınız heralde yazarken :D

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Nasıl yani? 2020-01-08 14:56:29

Minimum 200 bin- 300 bin araç var memlekette. 2018 de 3 milyon aktarmışlar yollara. araç başına 10 tl gibi birşey yapar galiba. ee seyrüsefer ne kadar? galanı nerde?

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