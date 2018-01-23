Malkoç: "Amaç ikili ilişkileri geliştirmek"

Türkiye Kamu Baş denetçisi Şeref Malkoç, KKTC’de temaslar yapıyor.

Malkoç, İki günlük temasları çerçevesinde ilk olarak Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı ile görüştü.

Şeref Malkoç, temaslarının ilk gününde ilk olarak Yüksek Yönetim Denetçisi Dairesi’ni ziyaret ederek, Emine Dizdarlı ile görüştü.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda sendika başkan ve temsilcileriyle bir araya gelen Malkoç Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ı da ziyaret etti.

Malkoç’un KKTC ziyareti kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Sayıştay Başkanı Osman Korahan’ı da ziyaret edeceği belirtildi.

Şeref Malkoç, KKTC’ye gelişi öncesi BRT Ankara Muhabirine açıklamalarda bulunarak, ziyaret amacının Ombudsmanlık kurumlarıyla olan diyaloğu ve ikili işbirliklerinin güçlendirilmesi, insan haklarıyla ilgili sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması olduğunu belirtmişti.