Malkoç KKTC'de temaslarda bulunacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Ombudsmanlık kurumlarıyla olan diyaloğu ve ikili işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yarın ve Çarşamba günü Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi'ni ziyaret edecek.

Ombudsman’dan yapılan açıklamada, Malkoç’un ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Kanbay ve sendika başkan ve temsilcilerini ziyaret ederek, temaslarda bulunulacağı kaydedildi.