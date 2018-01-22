Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
117136
ALTIN
162.140
DOLAR
3.7830
STERLİN
5.2700
EURO
4.6320
Diyet yaparken nelere dikkat edilmeli?
Diyet yaparken bunlara dikkat!
Romatizma iç organları da etkiliyor!
Romatizma iç organları da etkiliyor!
Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir!
Diş macunu sıtmayı tedavi edebilir!
İmplant yaptıranlar dikkat!
İmplant yaptıranlar dikkat!
Hiperaktif çocuğa kum yeleğine uzman tepkisi!
Hiperaktif çocuğa kum yeleğine uzman...

Malkoç KKTC'de temaslarda bulunacak

Malkoç, Ombudsmanlık kurumlarıyla olan diyaloğu ve ikili işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yarın ve Çarşamba günü Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi'ni ziyaret edecek.

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:18
Malkoç KKTC'de temaslarda bulunacak
banner10

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Ombudsmanlık kurumlarıyla olan diyaloğu ve ikili işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yarın ve Çarşamba günü Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi'ni ziyaret edecek. 

Ombudsman’dan yapılan açıklamada, Malkoç’un ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Kanbay ve sendika başkan ve temsilcilerini ziyaret ederek, temaslarda bulunulacağı kaydedildi. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaroğlu: "Önce Akansoy bana hakaret etti"
Zaroğlu: "Önce Akansoy bana hakaret etti"
Kış Kampları 1-13 Şubat tarihleri arasında yapılacak
Kış Kampları 1-13 Şubat tarihleri arasında yapılacak
Aşırı sürat kazaya neden oldu
Aşırı sürat kazaya neden oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim