Malkoç: "Türkiye ve Kıbrıs dünyanın en kritik coğrafyasında"

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ve Kamu Denetçisi Yahya Akman, KKTC Ombudsman Kurumu ile temaslarda bulunmak üzere 23-24 Ocak tarihlerinde ülkemize ziyaret gerçekleştirecek.

Malkoç ve heyeti KKTC programı kapsamında; KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Büyükelçiliği Derya Kanbay, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Kıbrıs Ombudsmanlık Kurumu’nu ve STK temsilcileri ile temas kuracak.

TC Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ombudsman Şeref Malkoç, KKTC Ombudsmanlık Kurumu ile ortak çalışmaları olduğunu bildirerek, ziyarette Kıbrıs ve Türkiye’deki sorunlar ile dünyadaki insan hakları sorunlarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu olarak vatandaşın idareyle ilgili şikâyetlerini incelediklerini ve idareye yol gösterdiklerini vurgulayan Malkoç, “Bütün bunlarla alakalı olarak İspanya, Fransa, Rusya, Pakistan gibi dünyadaki bütün Ombudsmanlarla karşılıklı görüşmelerimiz ve projelerimiz oluyor. Uzmanlarımız da karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunuyorlar” şeklinde konuştu.

“KIBRIS’I VE KIBRIS OMBUDSMANIMIZI ÖNEMSİYORUZ”

Başdenetçi Malkoç, “KKTC Ombudsmanı Emine Dizdarlı 2017 yılı içerisinde Ankara ve İstanbul’da düzenlediğimiz Uluslararası Sempozyuma katıldı. Çalışmaları konusunda bizleri bilgilendirdi. Çalışmalarını yakınen takip ediyoruz. Biz Kıbrıs’ı ve Kıbrıs Ombudsmanımızı önemsiyoruz. Uluslararası alanda yapacağı faaliyetlere destek veriyoruz” dedi.

“KIBRIS OMBUDSMANIMIZLA KARŞILIKLI PROJELER YAPACAĞIZ”

Türkiye’de Ombudsmanlık Kurumunun 5 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü, etkinliği, fonksiyonları, kadrosu ve bütçesi itibariyle önemli görevler üstlendiğini söyleyen Malkoç, “Bizim Avrupa Ombudsmanlarında, Balkan Ombudsmanlarında ve Asya Ombudsmanlar Birliğinde çalışmalarımız var. Özellikle de İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanları konusunda da öncülük yapıyoruz. Bu anlamda Kıbrıs Ombudsmanımızla da karşılıklı projeler yapacağız” açıklamasında bulundu.

“DÜNYADAKİ GEMİ TRAFİĞİNİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KISMI KIBRIS’IN ETRAFINDA”

Türkiye ve Kıbrıs’ın dünyanın en kritik coğrafyasında olduğunu söyleyen Malkoç, “Dünyadaki gemi trafiğinin yüzde 60-70’e yakını Akdeniz içerisinde oluyor. Bunlarında çok önemli bir kısmı belki de yüzde 80’i Kıbrıs’ın etrafında oluyor. Doğalgaz, petrol yatakları ve stratejik konum, coğrafi merkezi ile Kıbrıs dünyada önemli hale geliyor. Tarih boyunca da böyleydi. Türkiye, Rusya’yla, İran’la, Irak’la ve Suriye’yle sınır bir ülke. İran’da olan en küçük olay Türkiye’yi etkiliyor. Irak ve Suriye’de olan olaylar Türkiye’yi etkiliyor. Özellikle Suriye’de iç savaştan kaçan milyonlarca insan var. Türkiye’de 3,5 milyon mülteci var. Mültecilerin çok az bir kısmı barınma merkezlerinde ve kamplarda kalıyorlar. Yüzde 90-95’i Türk halkıyla iç içe yaşıyor” diye konuştu.