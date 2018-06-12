“Malların iadeleri mümkün değil tazminat veya takas yapılabilir”

Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Ayfer Said Erkmen, Loizidou Davası’na ilişkin açıklama yaparak, davanın sonlandırılması için komisyonun birçok defa Titina Loizidou’ya çağrı yaptığını ancak çağrıların yanıtsız bırakıldığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Erkmen, “Türkiye, Kıbrıs’ta mülkiyetle ilgili Loizidou Davası olarak bilinen Kıbrıs’ta mülkiyetle ilgili dosyanın 20 yıldır kapatılmamasını protesto ederek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin toplantılarından çekilmesi ve bu dosya kapatılıncaya kadar Kıbrıs ile ilgili AİHM kararlarını tartışmayacağını, tanımayacağını duyurması basın haberlerine yansımıştır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Taşınmaz Mal Komisyonu nezdindeki gelişmelere yer veren Erkmen, komisyonun 16 Ocak 2007 tarihinde 67/2005 sayılı yasa tahtında komisyona müracaat etmesi için Titina Loizidou’nun avukatına davet mektubu gönderdiğini, hiçbir yanıt alınmamasına rağmen komisyon iyi niyetli olarak Loizidou’nun Yukarı Girne’de bulunan 10 adet taşınmaz malını araştırdığını belirtti.

Erkmen, araştırma sonucuna ilişkin şunları kaydetti:

“Komisyon yaptığı araştırmada mezkur malların 9’unun 20 Temmuz 1974’te boş arsa nitelikli olduğunu, bunlardan sadece 1/36 hissesine sahip olduğu bir tanesi üzerinde ise yarım inşaat olduğunu tespit etmiştir. Komisyon aynı zamanda, 20 Temmuz 1974 sonrasında mezkur malların eşdeğercilere verildiğini ve üzerlerine konut yapıldığını tespit etmiş ve bu tespitini Titina Loizidou’nun avukatına 20 Kasım 2007 ve 27 Şubat 2008 tarihli mektuplarla bildirmiştir. İlaveten söz konusu mektuplarla Titina Loizidou’nun komisyona müracaat etmesi için davet yapılmış, müracaat etmesi halinde ise mevcut araştırma çerçevesinde 67/2005 sayılı yasanın 8’inci maddesinin (1) ve (2). fıkraları altında iadelerinin mümkün olmadığını tazminat veya takaslarının yapılabileceğini, talep etmesi halinde kullanım kaybının da ödenebileceğini bilgisine getirmiştir.”