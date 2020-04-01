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Malpas Karantina Hoteli’nden çıkışlar başladı

14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından otelde bulunan öğrenciler ve vatandaşlar otelden ayrılıyor.

01 Nisan 2020 Çarşamba 11:50
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Malpas Karantina Hoteli’nden çıkışlar başladı

14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından otelde bulunan öğrenciler ve vatandaşlar otelden ayrılıyor.

Yapılan testler neticesinde, test sonucu negatif çıkan kişilerin otelden ayrılmasına izin veriliyor.

Anahtar Kelimeler:
Malpas OtelKarantinaKoronavirüsCoronavirüs
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