Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler

Türkiye’den adam başı 5 bin dolar ödeyerek Malta’ya gitme vaadi ile kandırılıp ülkemize yasa dışı yollardan getirilen zanlılar Abdulkadir Elamar ve Eyyüp Halid EL Leglevie mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, olguları aktardı.

Polis, 25.07.2020 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Suriye uyruklu Abdulkadir Elamar ve Eyyüp Halid EL Leglevie ve Mervan EL Leğlevi’nin Akıncılar köyü içerisinde tespit edilip karakola soruşturma maksatlı sevk edildiğini belirtti.

Polis, zanlılardan yapılan soruşturmada Ayni gün saat 01.00 raddelerinde Türkiye Mersi’nden tekne ile henüz tespit edilemeyen bir yerden KKTC'ne onaylanmamış bir limandan giriş yaptıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların mahkeme emri gereği tutuklanıp Demirhan Polis Karakolu hücrelerine yerleştirildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak Mervan EL Leğlevi’nin gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, 25.07.2020 tarihinde 22-23 saatleri arasında Mersin’den tekne ile yola çıktıklarını ve onaylanmamış limandan KKTC’ye getirildiklerini söyledi.

Polis zanlıların yasal statüleri olmadığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 10 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.