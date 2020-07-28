Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Şirket adına topladığı paraları cebe attı
Şirket adına topladığı paraları cebe...
Evi soyup soğana çevirdi
Evi soyup soğana çevirdi
Yasadışı yollardan ülkeye girdi
Yasadışı yollardan ülkeye girdi
Cüzdan hırsızlığı
Cüzdan hırsızlığı
Flaş Haber
Bir vaka da Yedikonuk'tan!
Kapat

Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler

Türkiye’den adam başı 5 bin dolar ödeyerek Malta’ya gitme vaadi ile kandırılıp ülkemize yasa dışı yollardan getirilen zanlılar Abdulkadir Elamar ve Eyyüp Halid EL Leglevie mahkemeye çıkarıldı.

28 Temmuz 2020 Salı 14:45
1079 Okunma
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler

Türkiye’den adam başı 5 bin dolar ödeyerek Malta’ya gitme vaadi ile kandırılıp ülkemize yasa dışı yollardan getirilen zanlılar Abdulkadir Elamar ve Eyyüp Halid EL Leglevie  mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, olguları aktardı.

Polis, 25.07.2020 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Suriye uyruklu Abdulkadir Elamar ve Eyyüp Halid EL Leglevie ve Mervan EL Leğlevi’nin Akıncılar köyü içerisinde tespit edilip karakola soruşturma maksatlı sevk edildiğini belirtti.

Polis, zanlılardan yapılan soruşturmada Ayni gün saat 01.00 raddelerinde Türkiye Mersi’nden tekne ile henüz tespit edilemeyen bir yerden KKTC'ne onaylanmamış bir limandan giriş yaptıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların mahkeme emri gereği tutuklanıp Demirhan Polis Karakolu hücrelerine yerleştirildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak Mervan EL Leğlevi’nin gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, 25.07.2020 tarihinde 22-23 saatleri arasında Mersin’den tekne ile yola çıktıklarını ve onaylanmamış limandan KKTC’ye getirildiklerini söyledi.

Polis zanlıların yasal statüleri olmadığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 10 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Tutuklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erenköy Şehitlerini Anma Töreni
Erenköy Şehitlerini Anma Töreni
Tatar'dan Çağlayan Çocuk Yuvası'na Ziyaret
Tatar'dan Çağlayan Çocuk Yuvası'na Ziyaret
Şirket adına topladığı paraları cebe attı
Şirket adına topladığı paraları cebe attı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim