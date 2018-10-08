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“Mamanı Al Da Gel” etkinliği Lefkoşa Barınağı’nda yapıldı

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:35
“Mamanı Al Da Gel” etkinliği Lefkoşa Barınağı’nda yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) mahkeme kararı ile kontrolüne aldığı ve ciddi iyileştirmeler sağladığı Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki sevimli dostları gezdirmek, sahiplenmek ve açılacak standlar ile yiyecek satışından elde edilecek geliri barınağa bağışlamak amacıyla “Mamanı Al Da Gel” etkinliği düzenledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı belediye meclis üyeleri, Altın Patiler Derneği üyeleri, LTB Gençlik Meclisi’nden gençler ve LTB Paylaşım Mutfağı personelinin de katıldığı etkinlikte hayvanseverler barınaktaki sevimli dostlarla vakit geçirdi, onları gezdirdi ve bazı canları da sahiplendi. “Mamanı Al Da Gel” etkinliğinde siyasi partiler, kurum ve kuruluşlar ile hayvan severlerin getirdiği toplam 700 kilo mama barınağa bağışlandı. Altın Patiler Derneği açtığı standdan ve LTB Paylaşım Mutfağı üyeleri de yiyecek satışından elde ettiği 1.200 TL’lik gelir barınağa bağışladı.

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Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa BarınağıHaberKKTC
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