Manavgat'ta ormanlık alanda büyük bir yangın çıktı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Ersan Saner, "Antalya - Manavgat’ta çıkan büyük orman yangını ve yangında bazı evlerle işyerlerinin büyük zarar görmesi bizleri derinden üzmüştür" dedi.

Yangının bir an önce söndürülmesi yönünde temennide bulunan Saner, Temennimiz yangının bir an önce, "Tüm kardeşlerimize en içten duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Saner, KKTC hükümeti ve halkı olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.