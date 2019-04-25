Ersin Tatar'a, "Başarılı bir maliye bakanıydı" diyerek övgüler düzen Manavoğlu, "14 ay önceki UBP ile şimdiki UBP arasında fark var. Çok olmasa da bir fark var" dedi.
"Ekonomik kriz varsa ve kaynak da aktarılmıyorsa hayat pahalılığı durdurulmalı, ek mesailer durdurulmalı, öğretmen hazırlık ödenekleri bir süre ödenmemeli diyebilmeliydik. Biz bunları parti olarak konuştuk. Bazı adımlar da atıldı ama sonra geri adım atıldı. Bunu planlayacak olan tabloyu ortaya çıkaracak olan da Başbakan ve Maliye Bakanıydı"
"Hükümet içinde de sorunlarımız var, yoktur diyemem. Başbakan, protokolün süresinin 3 yıldan 1 yıla indirilmesi kararını kendi kurmaylarıyla verdi. Bize bilgi verilmedi. Bakanlarımıza da bilgi verilmedi"
hp icin sonun baslangici..
Çok beğeniyorsanız ubpye geçebilirsiniz şaşırmayız başarılar dileriz.Hükümetin 4 kolundan birisin ya hükümetteymiş gibi davranın veya uzatmayın bozun ubp ile kurun içinizdeki gaz sıkışması sona ermiş olsun.
Sn Binali bosa cikti, gonderin secelim tek basina bitsin bu is. bos yere 50 vekil maasi ve secim masrafinada gerek yok :) hatta belediyelerede gerek yok :)
HPDEN BEKLENEN ACIKLAMA. CAYMAYA BASLADILAR. HUKUMET BOZULACAK. HP YENI PLANLARINI YAPMAYA BASLADI.
HP eger ubp ile o koalisyonu kurarsa her yerde yuhalaycak halk genni. ilk secimdede baraj alti!
Halkın Partisi UBP'siz bir hükümet kurmayı reddetmesinin bedelini henüz daha ödememiştir. Yeni bir seçimde bu bedeli ödeyecektir.
Yani bir elmanın 3.yarısı olduğunuzu bu açıklamalar ile kanıtladınız.Her Ekonomik kriz olduğunda Devlet veya hükümetler olarak Mali Kaynak yaratmak için bordro mahkumlarının cebine el atmayı her zaman görev addettiniz.Ülkeye VERGİ ADALETİ getirilmeden her paraya sıkışıldığında çalışanların cebine elinizi atacaksanız ve de SERMAYE kesiminden 1 kuruşluk vergi almayarak daha da SEMİRMELERİNİ sağlayacaksanız biliniz ki yakında mal ve hizmet satacak müşteri bulamayacaksınız.Sermaye kesimine yıllardır verilen ve verilmeye devam edilen TEŞVİKLER ve MUAFİYETLER devam ettiği sürece ve de ARSIZ SERMAYE kesimi vergi vermemeye devam ettiği sürece sizler yakında memleketi de satarsınız.Bu nüfus politikaları sayesinde de çok da uzun olmayan bir süre sonra K.KIBRIS 3 veya 4 ülke arasında paylaşılır.( İsrail,Türkiye,Rusya ve Araplar ).Devam edin sizler HEP BANA HEP BANA demeye ama biliniz ki HALK gib sıra SİZE de gelecektir.
Yani yolsuzluk yaptıklarını ima ettiklerinizin hepisiciği öldü mü? Yoksa siz de mi akıllandınız? Eeeee canım herkes zengin olmak ister! Her gün da fırsat gelmez ya.