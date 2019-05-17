Manavoğlu, 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencilerini kabul etti

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, 20 Temmuz Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, ziyarette, gençlerin bayramını kutladı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün görevleri ile ilgili bilgi aktardı.

En büyük görevlerinin suçluları yakalayarak yargı önüne çıkararak huzuru ve güveni sağlamak olduğunu kaydeden Manavoğlu, bunu en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Manavoğlu, tüm kurumlar ile işbirliği içerisinde çalıştıklarına da işaret etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı temsilen konuşan Tolga Kınacı da, gençliğin sorunlarından bahsetti ve uyuşturucu ile trafik konularına değindi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün iyi bir yaşam sağlamak için güzel adımlar attığını vurgulayan Kınacı, müdürlüğe gençliğin sorunlarına gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Kınacı, polis ile bakanlığın istişare içerisinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, konuşmaların ardından öğrenciler ile sohbet etti.

(BRT)