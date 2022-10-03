Manavoğlu: ABD silah satmak için bütün dünyayı gerdi!

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HP Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerika’nın Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasını ve Rum Milli Muhafız ordusunu kardeş ordu ilan ederek eğitim verecek olması hakkında konuşan Manavoğlu, “Hamaset içeren yapılırsa, Güney Kıbrıs buraya olan para akışını kesebilir” dedi…

“BÖYLE BİR DÖNEMDE SAVAŞ ÇIKMASI KİMSENİN İŞİNE GELMEZ”

Amerika’nın Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasını ve Rum Milli Muhafız ordusunu kardeş ordu ilan ederek eğitim verecek olmasını değerlendiren Gülşah Sanver Manavoğlu, “Aslında ABD çok akıllıca bir strateji güdüyor. Enflasyon tüm ülkeleri derinden sarstı. Özellikle Amerika’da çok enteresan bir durum var. Enflasyonla mücadele edebilmenin tek yok yolu para arzını daraltmaktır. Amerika’nın cari dengelerinde sıkıntı var. Dolar çok değer kazandığı için ihracat düşer. Teknoloji satıldığı için sürdürülebilir bir ekonomik sıkıntısızlık yaşandı. İhracatları teknoloji sattıkları için düşmedi. Ancak bu durum onları kurtarmadı. Nasıl kurtaracaklar? Silah satacaklar. Dünyada barış olursa silah satamazsınız. Bölgeleri kızıştırarak bunu yapıyor ABD. Rusya-Ukrayna’da bunu görüyoruz. ABD silah satmak için bütün dünyayı gerdi. Bunun sonunda savaş çıkacağını düşünmüyorum. Dünyada ciddi bir ekonomik kriz var ve böyle bir dönemde savaş çıkması kimsenin işine gelmez” dedi.

“TÜRKİYE SÖYLEMLERİNDE ÇOK HAKLIDIR”

Manavoğlu, “Türkiye’nin üzerine bu kadar gelinmesinin sebebi Türkiye ve Rusya arasındaki iyi ilişkidir. Türkiye son dönemde Rusya ile kurduğu ilişkiyi çok doğru kurdu. Hakemlik ve ara buluculuk yapıyor. Bu Amerika’yı rahatsız etti. Türkiye’ye çok büyük haksızlık yapılıyor. Türkiye bu reaksiyonu göstermekte çok haklıdır. Akdeniz’deki ve adalardaki hareketlenmeler Lozan Barış Antlaşması’na aykırıdır. Dünya bu konuda sesini çıkarmıyor. Türkiye söylemlerinde çok haklıdır. Yunanistan ve Rum Kesimi, ABD’den cesaret alarak bu söylemleri yapıyor ve tahrik ediyor. Bizim burada yapmamız gereken, Türkiye ile birlikte hareket ederek, onlarla bu konuyu masaya yatırıp söylemlerimizi belli bir noktaya yükseltmemiz gerekir. Yöneticilerimiz tarafından hamaset içeren söylemler yapılırsa, Güney Kıbrıs buraya olan para akışını kesebilir. Bu sene ülkeye gelen turistlerin yüzde 80’i Baf ve Larnaka havaalanlarından geldi. O yüzden dikkatli olunması gerekiyor” dedi.