Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...

MANAVOĞLU: “BEN OLSAM MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA EDERDİM”

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Kıbrıs Genç TV’de katıldığı programda Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

24 Mart 2021 Çarşamba 10:01
592 Okunma
MANAVOĞLU: “BEN OLSAM MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA EDERDİM”

GÜNDEM KIBRIS

Başbakan Ersan Saner’in niyetinin kurultaya gitmeden, seçime gitmek olduğunu iddia eden Manavoğlu, “Şimdi UBP kurultayında aday olacak olan kişiler, yine nasıl bir sıkıntılar yaşayacaklar? Ya da yaşayacaklar mı? Hep birlikte bunları göreceğiz. Tüm başkan adaylarının geldiği durum hiç de hoş bir durum değil” dedi.

Halkın Partisi’nden istifa eden milletvekilleri hakkında da konuşan Manavoğlu, “Ben böyle bir oluşuma destek vermezdim. İstifa edeceksem gider, milletvekilliğinden de istifa ederdim. Zaten bu oluşumun doğru çalışmadığını da görüyoruz. O yüzden buna destek vermezdim” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Gülşah Sanver Manavoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökçebel: “Öğretmenlik Sınavları Yapılmalı”
Gökçebel: “Öğretmenlik Sınavları Yapılmalı”
CTP’den Cumhurbaşkanı Tatar’la Görüşmelerine İlişkin Açıklama…
CTP’den Cumhurbaşkanı Tatar’la Görüşmelerine İlişkin Açıklama…
KEREM GÜRKAN’DAN ANLAMLI BAĞIŞ
KEREM GÜRKAN’DAN ANLAMLI BAĞIŞ
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim