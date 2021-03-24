MANAVOĞLU: “BEN OLSAM MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA EDERDİM”

GÜNDEM KIBRIS

Başbakan Ersan Saner’in niyetinin kurultaya gitmeden, seçime gitmek olduğunu iddia eden Manavoğlu, “Şimdi UBP kurultayında aday olacak olan kişiler, yine nasıl bir sıkıntılar yaşayacaklar? Ya da yaşayacaklar mı? Hep birlikte bunları göreceğiz. Tüm başkan adaylarının geldiği durum hiç de hoş bir durum değil” dedi.

Halkın Partisi’nden istifa eden milletvekilleri hakkında da konuşan Manavoğlu, “Ben böyle bir oluşuma destek vermezdim. İstifa edeceksem gider, milletvekilliğinden de istifa ederdim. Zaten bu oluşumun doğru çalışmadığını da görüyoruz. O yüzden buna destek vermezdim” dedi.