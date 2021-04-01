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MANAVOĞLU: “BU HÜKÜMETTEN ÜMİDİM YOK”

Muhalefet partilerine mensup milletvekilleri, denetim göreviyle toplantısını sürdüren Meclis Genel Kurulu’nda hükümet icraatları ve güncel konularda söz alarak görüş ve eleştirilerini ifade ediyor.

01 Nisan 2021 Perşembe 16:28
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MANAVOĞLU: “BU HÜKÜMETTEN ÜMİDİM YOK”

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu “Girne Hastanesi ve Girne Antik Liman projeleri ihaleye çıkmayacak mı?” konulu konuşma yaptı. 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın “aşılama yapılmadan okullar açılmayacak” söyleminin hata olduğunu açıklamasını isteyen Manavoğlu, şu anda sadece 12. sınıfların değil 5. veya 8. sınıfların da sınavları olduğunu ve bunların konuşulması gerektiğini kaydetti.

Girne Hastanesi ihalesinin iptal olduğu bilgisi geldiğini fakat artık bu ihaleye hızlı şekilde çıkılması gerektiğini söyleyen Manavoğlu, esas sıkıntının Çalışma Bakanlığı’nda olduğunu ve bu konunun derhal çözülmesi gerektiğini belirtti.

Girne Antik Limanı ile ilgili ihaleyi de hatırlatmak istediğini dile getiren Manavoğlu, Turizm Bakanlığı’nın halen bu ihaleyi sonuçlandırmamasından dolayı sınıfta kaldığını kaydetti.

Manavoğlu, Turizm Bakanı’nın ne ile meşgul olduğunu sordu, bugün Turizm Bakanlığı’nın ne yaptığını kendilerine açıklamasını istedi. Ortada icraat olmadığını söyleyen Manavoğlu, hükümetin bakanlarının işinin sadece televizyon kanallarını gezmek olduğunu savundu.

Hükümetin son üç ayda ne yaptığını ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokolde yapamayacakları konuların nasıl yazıldığının da hesabının verilmesi gerektiğini söyleyen Manavoğlu, bu hükümetten ümidinin olmadığını ifade etti. 

Son Güncelleme: 01.04.2021 16:31
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