Manavoğlu: “Bu ülkenin HP’ye eskisinden daha çok ihtiyacı var”

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Kanal T ekranlarında yayınlanan Açık Oturum adlı programa katıldı.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, 2018 yılında üçüncü parti olarak meclise giren HP’nin ciddi anlamda olgunlaştığını ve tecrübe kazandığını söyleyerek, belli dönemlerde belli sıkıntılar geçirip güç kayıpları yaşadıklarını son bir yılda da yükselişe geçtiklerini ifade etti. Manavoğlu, bu yükselişin meyvelerini 23 Ocak’tan sonra alacaklarına inancını belirtti. Manavoğlu, “Halkın iradesi en önemli olgudur” dedi.

“HÜKÜMETE GELEN PARTİLERİN SORUMSUZLUĞUNDA YÜRÜMEDİK”

Siyasetteki istikrarsızlıkla ilgili HP’nin görüşlerini ve duruşu konusunda da soruları yanıtlayan Manavoğlu, mecliste bu dönemde biraz bir şey üretildiyse HP sayesinde üretildiğini söyledi. Manavoğlu, diğer hükümete gelen partilerin sorumsuzluğunda yürümediklerini ifade ederek, HP’nin hükümet bozan bir parti olduğu yönündeki algı oyunlarını da değerlendirdi.

HP’nin 9 milletvekiliyle meclise girmesinden sonra iki milletvekilinin partiden ayrıldığını ifade eden Manavoğlu, “Doğaya aykırı yollarla sen beni altı kişi bırakırsan, bunun da ceremesini sen çekersin” dedi. Bu kişilerin bir şekilde ikna edilip, kişi ve parti müdahalesiyle HP’den koparıldığını, koparılan bu kişilerle hükümet kurulduğunu anlattı.

“YAPICI BİR MUHALEFET ANLAYIŞIYLA DAVRANDIK”

Manavoğlu, hükümet milletvekillerinin ve bakanların kendi parti içerisindeki problemlerinden nisaba katılmayıp çeşitli bahane ve yalanlarla meclise gelmediğini ve meclisin açılamadığını anlattı.

HP’nin yapıcı muhalefet anlayışıyla davranma kararı aldığını ifade eden Manavoğlu, bulundukları komitelerde örneğin Maliye Plan Bütçe Komitesinde hükümet üyeleri vaktinde gelip açmadığı için bütçe için HP’nin nisap verdiğini söyledi. Manavoğlu, muhalefette genellikle hükümeti kilitleme yolunda olunduğunu HP’nin ise halkın yararına olacak işler için yapıcı bir muhalefet anlayışı ile hareket ettiğini söyledi.

“SİSTEMSİZLİĞİ SİSTEM YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Mecliste yaşanan olumsuzlukları anlatan Manavoğlu, HP olarak dokuz vekilin imzalayıp iç tüzük değişikliği için meclise götürdüklerini, ikinci toplantıdan kurulan komitenin çöktüğünü anlattı. Manavoğlu, meclis komitesinde anayasa değişikliğine onay veren partilerin ise zamanında çıkıp dışarda kendi kararlarının hilafına konuştuğu örneğini de verdi. Manavoğlu, “Samimi değiller, dürüst değiller. Bu ülkenin önünü açma noktasında değil de, sistemsizliği sistem yapmaya çalışıyorlar” dedi.

“HP’NİN BULUNDUĞU HÜKÜMETLERDE İSTİKRAR VARDI”

Manavoğlu, HP’nin bulunduğu hükümetlerde kopuşa kadar istikrar olduğunu savundu.

Manavoğlu, HP’nin hükümeti bozmasıyla ilgili adımını, “İki kopuş da yozlaşmışlığın vermiş olduğu anormalliğin HP tarafından kabul edilmemesinden dolayı oldu. HP bunun artık olmaması gerektiğini gösterdi” sözleriyle anlattı.

Manavoğlu, sadece hükümet bozulduğu için bir istikrarsızlık olmadığını, son hükümetlerde de hiçbir istikrar olmadığını dikkate getirdi.

“MECLİSTEKİ BAZI SIKINTILAR İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİYLE GİDERİLEBİLİR”

Milletvekili olan kişinin, toplum yararına bir şeyler üretme noktasında olması gerektiğine değinen Manavoğlu, “Bizim oraya giden vekil arkadaşlarımızın niyeti, bakanlık için yarışma, vekil olarak sonsuza dek mutlu yaşama değildir” dedi.

Bu yapıdan çıkılması için anayasal değişiklik gerektiğini ifade eden Manavoğlu, özellikle meclisteki sıkıntıların ortadan kalkması için de belli başlı iç tüzük değişiklikleri yapılabileceğinin altını çizdi.

“SİYASETÇİLER OLARAK DİSİPLİNE OLMAMIZ GEREKLİDİR”

Manavoğlu, “Halkımızın siyasete güveni o kadar çok erozyona uğramış, mevkiler o kadar çok itibarsızlaştırılmıştır ki son dönemde, bu itibarın tekrardan kazanılması, halkımızın siyasete güvenini tekrardan geri getirebilmek için siyasetçiler olarak disipline olmamız gereklidir” dedi.

Manavoğlu, meclisteki sıkıntıları da kamudaki sıkıntılara benzetti. Manavoğlu, mecliste de bir performans değerlendirmesi olması gerektiğini ifade etti.

“ÖZELLİKLE ÖZEL SEKTÖRDEN EMEKLİ OLANLAR SIKINTI ÇEKTİ”

Manavoğlu, “Ülkede esas sıkıntı adaletsizliktir” diyerek, 30 yıl yatırım yapan özel sektördeki bir kişinin asgari ücretin altında 4 bin TL gibi bir geliri olduğunu örnek verdi. Sosyal Sigortalar’ın olmaması gereken kötü bir noktada olduğuna dikkat çeken Manavoğlu, pandemi döneminde prim yatırımlarında sıkıntılar çıktığını, işten çıkarmaların arttığını ve emeklileri de ödeyebilmek için istenen paraların toplanamadığını söyledi.

Prim destekleri için gereken eksiklerin merkezi hükümet tarafından tamamlanmadığını anlatan Manavoğlu, bu defa da sosyal sigortaların borç almaya mahkum edildiğine işaret etti. Manavoğlu, özellikle özel sektörden emekli olanların sıkıntı çektiğini ifade etti.

“ÖZEL SEKTÖR YALNIZ BIRAKILIRSA ERİYİP BİTER”

Asgari ücretle belirlenen rakamın fiyatlardaki artış nedeniyle gerekli olduğunu, hatta yetersiz olduğunu ifade eden Manavoğlu, “Bu maaşı ödeyecek olan geçen yılla bu yıl arasındaki cirosu arasında bir fark olmayan veya düşüş olan esnafın da bunu nasıl ödeyeceği konusunda da düşünülmeli, onlar da desteklenmeliydi” dedi. İşverene prim desteği yanında diğer desteklerin de yapılmasının önemine dikkat çekti.

Manavoğlu, “Hükümetçilik yapıyorsan maaşları ödemek marifettir. Ama sen diğer taraftan özel sektörü de dikkate almayıp da güçsüz hale getirdiğin taktirde, toplayacağın vergiyi de toplayamayacağını görmen lazım” şeklinde konuştu. Manavoğlu, hükümetlerin özel sektöre sahip çıkmayıp, yalnız bırakması halinde de özel sektörün eriyip biteceğine ekonomik döngünün olmaması gereken noktaya gittiğini, tek taraflı düşünmemek gerektiğinin altını çizdi.

“BU ÜLKENİN HP’YE ESKİSİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACI VAR”

HP’nin pahalılığı önlemek için aldığı kararları manifestolarına eklediklerini, facebook sayfalarından ve web sitesinden de bunun okunabileceğini ifade eden Manavoğlu, gerçekçi, ayakları yere basan öneriler sunduklarını söyledi.

Manavoğlu son olarak da seçmene seslendi:

“Bu dönem bu ülkenin HP’ye daha çok ihtiyacı var. Öyle bir dönemdeyiz ki HP’nin önemi daha da ortaya çıktı. Ciddi anlamda bu ülkenin HP’ye ihtiyacı var. Seçmenlerimize bu ülkenin faydası için oy vermelerini tavsiye ederim. Çünkü, ülkemizin içerisinde bulunduğu noktaya, cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bu ülkede yaşananlara, daha sonra kurulan hükümetlere, önümüzde bizi bekleyen tehditlere ve çıkacak olan sorunlara baktığımızda bu ülkenin HP’ye ihtiyacının eskisinden çok daha fazla olduğunu görebiliriz.”

“BU SEÇİMDE HP 2018’DEN DAHA FAZLA DESTEKLENMELİ”

Önümüzdeki dönem problemlerin çözümü için ve oluşabilecek tehditlere duvar çekilebilmesi için HP’nin 2018 seçimlerinden daha fazla desteklenmesi gerektiğine işaret eden Manavoğlu, halktan takdir görüp, 23 Ocak sonrası meclise daha güçlü gelmeyi beklediklerini ifade ederek, hükümetlerde sergilemiş oldukları, aklı selim, çözüm üreten, yapıcı anlayışlarıyla da bu ülkeyi yönetmek için istikrarlı bir ortam yaratmayı planladıklarını söyledi.