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Manavoğlu, Cenevre sürecini değerlendirdi

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan sunduğu Er Meydanı programına bağlandı.

04 Mayıs 2021 Salı 22:24
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Manavoğlu, Cenevre sürecini değerlendirdi

Cenevre sürecini değerlendiren Manavoğlu, HP’nin söylediği tüm fikirlerin çalındığını ancak yanlış uygulandığını söyledi.

“Müzakere anlamında hiçbir şey bilmedikleri ortada” diyerek göndermede bulunan Manavoğlu, Güney Kıbrıs’ın Maraş ve Ercan ile ilgili sunduğu öneriyi basın yoluyla öğrendiklerini ayrıca Kıbrıs Türk tarafının önerilerini Rum kesiminin sızdırması neticesinde duyduklarını, teyit etmek istediklerinde ‘asparagas’ cevabı aldıklarını belirtti.

"FIRSATA ÇEVİREBİLİRDİK..."

Manavoğlu, Cenevre’de siyasi partilerin bilgilendirmemesini eleştirirken; “Mülkiyet, toprak, serbest dolaşım, taşınmal mal almayla ilgili konuları Rum kesimi ile konuşup al-ver sürecine gidilmesi gerekirdi” dedi. Kıbrıslı Türklerin daha modern ve insanca yaşayabilmesi, limanların açılması, direk uçuşların başlaması için konuyu fırsata çevirebilecekken, bu fırsatın kaçırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletlilikten bahsederken esasen HP’nin ortaya koyduğu “Üçüncü Yol”a gelindiği söyleyen Manavoğlu, "Üçüncü Yol"un da, iki tarafın bazı konularda iş birliği yapması olduğunu dile getirdi. Manavoğlu, gerçekleşmesi beklenen ikinci görüşmelere kadar Tatar’ın partilerle görüş alışverişi yapması gerektiğini vurguladı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI 

Anahtar Kelimeler:
Gülşah Sanver Manavoğlu
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