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Manavoğlu: “CTP’nin 18 belediyenin 18’ini alabilecek fırsatı var”

HP Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

05 Eylül 2022 Pazartesi 10:31
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Manavoğlu: “CTP’nin 18 belediyenin 18’ini alabilecek fırsatı var”


ÖZEL HABER

HP Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Gülşah Sanver Manavoğlu, “CTP’nin 18 belediyenin 18’ini alabilecek fırsatı var. UBP o kadar dağılmış durumdadır ki ve bu iki başlılık yüzünden toparlanma ihtimalleri çok mümkün değil. Hem güçlü aday bulma hem de belli başlı güvenilir adaylarının olduğu yerlerde de kendi içlerinde başka adaylar türedi. Hem ekonomik sıkıntı olduğu için hem de belediyeler bu ekonomik sıkıntılardan dolayı çok etkilenip halka hizmet veremediği için muhalefet in karşısında çok büyük fırsat duruyor” dedi.

Manavoğlu, “Eğer hükümet kendi aralarında bir konsensüs sağlayıp birlikte yürürlerse onlar için de büyük avantajdır. Ancak DP ve YDP, bu durum UB’ye avantaj sağlayacağı için bunu istemiyor” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Gülşah Sanver ManavoğluGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
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