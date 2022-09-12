Manavoğlu: “Cumhurbaşkanı yalnızca UBP’den oy almadı”

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HP Dokuzuncu dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP kurultayında yaptığı konuşma hakkında konuşan Manavoğlu, “UBP kurultayında cumhurbaşkanının gelmiş olduğu nokta bellidir. Benim isimler ile hiçbir derdim yoktur. Oradaki makamdır önemli olan. O görevi üstlenen kişinin halka ve herkese karşı sorumluluğu vardır. Tatar, cumhurbaşkanı olduktan sonra hükümet kurma çalışmalarına dâhil oldu. Özellikle Faiz Sucuoğlu’nun Sunat beyin görevden alınmasını imzalamaması, hükümetin istifasını kabul etmesinin ardından hükümet kurma görevini başkasına vermesi UBP tabanında büyük rahatsızlık yarattı. Cumhurbaşkanı kendini günah çıkarma pozisyonuna koydu ve dünkü konuşmayı yaptı. Bizim ülkemizdeki tüm halka karşı sorumluluğu vardır. Cumhurbaşkanı yalnızca UBP’den oy almadı. Bunun farkında olması gerekir” dedi.