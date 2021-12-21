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Manavoğlu: Doğru adımlarla maliyenin gelirlerlerini artıracağız

Manavoğlu, Ekonomik krizin şiddeti hakkında paylaşım yaparak görüş ve önerilerini açıkladı.

21 Aralık 2021 Salı 18:00
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Manavoğlu: Doğru adımlarla maliyenin gelirlerlerini artıracağız
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Halkın Partisi  Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Ekonomik krizin şiddeti hakkında paylaşım yaparak görüş ve önerilerini açıkladı.

İşte Manavoğlu'nu paylaşımı:

 Nasıl mı ayağa kalkacağız?

Ekonomik krizin şiddetini çok daha ağır hissettiğimiz bir dönemde, beceriksiz ve kayıtsızlık koalisyonu, halkımıza dövizden daha fazla zarar vermektedir. Yeniden ayağa kalkacak gücümüz vardır.

Doğru adımlarla maliyenin gelirlerlerini artıracağız;

1. Geçiş kapılarından geçişler kolaylaştırılıp, hızlandırılacak, ülkeye bu yolla döviz girişi sağlanması için hızlı adım atılacak,

2. Online bahis işlemlerini kayıt altına alacak yeni bir sisteme geçilerek bu yolla maliye gelir elde edecek,

3. Kripto para işlemleriyle ilgili yasal düzenleme yapılacak ve bu alandaki işlemlerden maliye gelir elde edecek,

4. Devlet mülkiyetinde olan ama atıl durumda olan kimi tesislerin ekonomiye kazandırılması için elden çıkarılması yoluna gidilecek,

5. Pahalı ve lüks araba, villa ve yatlar için Lüks kullanım/tüketim vergisi getirilecek,

6. Uzun süreli kiralama yoluyla kimi yatırımcıların üzerine fabrika, otel ve benzeri tesisler inşa etmiş oldukları hazine mallarının satışı için çalışma başlatılacak,

7. Orta ve uzun vadede kamu-özel ortaklığı modelleriyle (telekomünikasyon, limanlar vb) maliyenin düzenli gelir elde etmesi mümkün kılınacak,

8. Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybının ekonomimizde yarattığı genel kayıpların karşılanabilmesi için yeni hükümetin değişen koşulları dikkate alacak yeni bir ekonomik protokol için Türkiye ile masaya oturması sağlanacak

Bu memleket sahipsiz değildir.

Son Güncelleme: 21.12.2021 19:18
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