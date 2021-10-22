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Manavoğlu: “Ersin Tatar memleket kaynarken plaket toplasın…”

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Kıbrıs Türk tarihinin en büyük skandalları içinde “gezmek” ve “plaket ile cübbeleri toplamakla” suçladı.

22 Ekim 2021 Cuma 18:27
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Manavoğlu: “Ersin Tatar memleket kaynarken plaket toplasın…”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın düzenli yurt dışı seyahatleri eleştirilerin odağında... 

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Kıbrıs Türk tarihinin en büyük skandalları içinde “gezmek” ve “plaket ve cübbeleri toplamakla” suçladı.

Genel siyasi manzarayı sorduğumuz Manavoğlu, “Hükümet yok, başbakan var mı yok mu belli değil… Siyasi arena hiç yaşanmamış akla hayale sığmayan skandallarla çalkalanıyor, meclis zaten açılamıyor. Kıbrıs Türk tarihinin en büyük skandalları yaşanıyor. Ülkeyi bütünleştirecek, umut olacak, toplum lideri nerede? Ülke elden gidiyor, devlet yok oluyor o da geziyor, plaket cübbe topluyor.” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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