Manavoğlu: “Eski devlet okullarına devlet bakmıyor”

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Manavoğlu, “Baktığımıza öğretmen sendikaları en güçlü sendikalar ama eğitimde en kötü alanlardan bir tanesi de eğitim. Sadece kendi üyelerinin değil çocukların da haklarını zorlayan bir yapı oluşturulmalı. Devlet Okulların da genelde başarısı o okuldaki okul aile birliği, öğretmen ve müdürlerin çalışması kolektifse başarı yansıyor. Ama burada maddi ihtiyaçlar var ve bu yardım yoluyla çözülmeye çalışıyor. Ancak okullarda devlete düşen görevler var. Eğer öğretmenlerin çalışma saatini 12’den 15’e çıkaracaksak, alt yapısal olarak okulda daha fazla zaman geçirilebilmesi için öğretmenlere ne verdik?” diye sordu.

Manavoğlu, “Eğitimle ilgili doluyum. Eğitimde alt tapı noktasında çok büyük eksiklikler var. Eski devlet okullarına devlet bakmıyor. Ciddi ihtiyaçları olan okullar var. Milli eğitim bakanlığının bunun çözümünü bulması gerekiyor. Kendi sorumluluklarını tam yap, alt yapıyı hazırla ki hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından sıkıntı yaşanmasın” dedi.